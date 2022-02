Bebê de 6 meses morre após colisão de carros em Carambeí

De acordo com a Polícia Militar, uma das motoristas que se envolveram na batida estava dirigindo alcoolizada

No domingo, 27, um bebê de seis meses morreu em um acidente que envolveu dois carros em Carambeí, nos Campos Gerais do Paraná. De acordo com a Polícia Militar, uma das motoristas que se envolveram na batida estava dirigindo alcoolizada.

Ainda segundo a PM, os veículos se colidiram de frente.

Com o impacto da batida, as três pessoas que estavam a bordo de um dos carros ficaram feridas. Entre elas, o bebê, que chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Também foram encaminhadas para hospitais da região as outras vítimas do acidente.

A motorista que dirigia embriagada não teve nenhum ferimento.

O teste do bafômetro apontou que ela havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Ela foi conduzida para a Delegacia de Castro, nos Campos Gerais.