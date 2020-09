Bebê de 5 meses morre com tiro na cabeça e pais são baleados no RJ

PUBLICIDADE

Um bebê, de apenas 5 meses, foi morto com um tiro na cabeça, na noite desta quarta-feira (2). De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos do crime são integrantes de uma facção rival à que comanda a comunidade. Os pais da criança também foram atingidos.

O crime aconteceu em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense-RJ, em uma comunidade conhecida como Suvaco da Cobra. Um grupo teria invadido a procura do pai da criança. Os suspeitos dispararam contra a residência e atingiram o bebê na cabeça.

De acordo com a PM, os policiais foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Quando chegaram ao local, encontraram o bebê morto e os pais feridos. Até o momento, nenhum suspeito havia sido preso.