Bebê de 10 meses morre após ser atacado por cachorro de grande porte em Goiânia

Um bebê de 10 meses morreu, nesta terça-feira (27), após ser atacado por um cachorro de grande porte no bairro Jardim América, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do setor.

Além do bebê, a mãe da criança e uma outra pessoa que estava na residência também foram atacadas pelo animal. As duas receberam atendimento no local e não precisaram ser encaminhadas ao hospital.

O Corpo de Bombeiros informou que o cachorro é de grande porte, mas não confirmou oficialmente a raça do animal.