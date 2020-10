Bebê de 1 ano sofre queimaduras em 30% do corpo após ser atingida por água fervente

PUBLICIDADE

Uma bebê de 1 ano ficou com 30% do corpo queimado após ser atingida por água fervente. O acidente ocorreu nessa quarta-feira (21), quando a criança se aproximou do fogão e a panela com água quente acabou caindo sobre ela. A vítima apresentou queimaduras de 1º e 2º graus no abdome, tórax, dorso e na perna direita.

Após o acidente, a criança foi socorrida e levada para o Hospital João XXIII em Belo Horizonte-MG. A família mora em Varginha, no Sul de Minas. De acordo com a mãe, enquanto a comida era preparada, a menina teria virado a panela sem que alguém percebesse.

A bebê recebeu os primeiros atendimentos em casa e em seguida foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Posteriormente, ela precisou ser transferida para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Para o transporte, foi utilizado um Helicóptero Arcanjo e mobilizada uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).