Batizado como Adolf Hitler, político é eleito administrador na Namíbia

Com 85% dos votos, um político batizado como Adolf Hitler foi eleito administrador do distrito de Ompundja, na Namíbia. Segundo informações do G1, o cargo é parecido com o de prefeito aqui no Brasil.

O político foi eleito com folga e, apesar do nome, é reconhecido pela luta contra o apartheid, regime de segregação de raças que aconteceu no final da década de 1960.

Adolf Hitler Uunona contou que seu pai o batizou com o nome, mas lembrou que ele não sabia o que estava fazendo. O político afirmou ainda que nomes com origem alemã são comuns na Namíbia, que foi colonizada em 1884 pelos alemães.

“Ele provavelmente não entendia muito bem o que Adolf Hitler defendia”, disse Uunona ao jornal alemão.