Barco vira no mar na ilha de Boipeba, na BA

Não há detalhes sobre o que teria provocado o acidente, mas não houve vítimas

Barco que transportava caixas de cerveja e botijões de gás na região da ilha de Boipeba, na região do baixo sul da Bahia, virou e a carga caiu no mar, na tarde de terça-feira (26).

Outra embarcação que estava próximo do local auxiliou no reboque do barco que havia virado, e removeu o que ainda restou da embarcação.

A Marinha do Brasil informou que tomou conhecimento do ocorrido durante a noite e disse que não há resíduos da embarcação na água. Um inquérito será aberto para apurar as causas do acidente.