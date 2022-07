“Barbeiro do Tráfico” é preso pela PCDF no Cruzeiro

O traficante utilizava sua própria residência para atuar como barbeiro e realizar a venda de entorpecentes.

Por Tereza Neuberger

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), prendeu em flagrante na tarde desta quinta-feira (21), um traficante conhecido como “barbeiro do tráfico”, de 26 anos, na região do Cruzeiro-DF. O traficante utilizava sua própria residência para atuar como barbeiro e realizar a venda de entorpecentes.

Após investigadores da 8ª Delegacia de Polícia (SIA) monitorarem a residência do traficante, localizada na região do Cruzeiro, foi constatado que além de serviços de barbearia funcionava no apartamento o tráfico de drogas.

Os policiais flagraram a venda de substância entorpecente no local e ao realizarem buscas na moradia foi feita a prisão do traficante. Na residência foi localizado um prato contendo uma gilete e uma pedra de crack, além de resquícios de crack, no interior de uma sapateira no quarto do traficante. Embaixo da mesma sapateira, uma porção de cocaína foi encontrada.

Pedra de crack foi encontrada escondida no forro do banheiro. Divulgação PCDF.

Também foram apreendidas uma pedra grande de crack com cerca de 300 gramas que estava escondida no forro do banheiro em cima do chuveiro, uma balança de precisão no armário dentro de um armário na varanda, e R$ 110,00 reais em espécie na carteira do traficante.

Durante o interrogatório o barbeiro confessou que realmente realizava a venda de drogas em sua residência. Ele foi encaminhado para a carceragem da PCDF onde aguardará audiência de custódia. Se condenado poderá pegar até 15 anos de prisão.