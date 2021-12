Bandidos roubam quartel da PM e levam coletes à prova de balas

No momento do arrombamento, os dois policiais de plantão estavam em outra ocorrência no povoado de Barra Grande

O Grupamento da Polícia Militar (GPM) do município de Cajueiro da Praia, no Piauí, foi roubado na última terça-feira (01), onde os bandidos levaram dois coletes à prova de balas.

No momento do arrombamento, em nota, a PM explicou que os dois policiais de plantão estavam em outra ocorrência no povoado de Barra Grande.

“Quando retornaram, se depararam com uma das janelas laterais do GPM arrombada e deram falta de dois coletes (à prova de balas). Quem foi, foi com o intuito de subtrair as armas, só que para não dar viagem perdida levaram os coletes”, explicou ao G1 o delegado Aldely Fontineli, titular de Luís Correia, que responde também por Cajueiro da Praia.

Aldely ainda explicou que o município tem sido um dos principais destinos turísticos da região e que, no período de férias, dobra sua população. “É um fato que vai se repetir, porque como não tem policiais na região, e muito bandido de fora, faccionado, é algo que infelizmente vai acontecer cedo ou tarde, com ou sem policiais ali dentro. É fato”, finalizou o delegado.