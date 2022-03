Bandidos explodem correspondente bancário no RN

Segundo relatos de testemunhas, os suspeitos usavam roupas camufladas e que motocicletas e uma caminhonete davam apoio aos bandidos

No município de Luís Gomes, Rio Grande do Norte, um correspondente bancário foi explodido por criminosos na madrugada desta quinta-feira, 3.

De acordo com a Polícia Militar, os bandidos utilizaram explosivos na tentativa de abrir o cofre do estabelecimento. No entanto, embora a destruição do local, eles não conseguiram acesso ao dinheiro.

O crime ocorreu por volta das 3h20 desta madrugada. A quadrilha, além de atacar o correspondente bancário, disparou em frente a companhia de polícia da cidade.

Foram encontrados vestígios de ,munição de pistola 380 e calibre 12, informou a PM.

Entretanto, a polícia não soube informar a quantidade de pessoas que participaram do crime. Segundo relatos de testemunhas, os suspeitos usavam roupas camufladas e que motocicletas e uma caminhonete davam apoio aos bandidos.

Os criminosos fugiram logo após a ação. Policiais da região efetuaram buscas nas intermediações, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado.