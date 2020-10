Baleia divide onda com surfista na Austrália; vídeo

PUBLICIDADE

No último dia 30, duas baleias-de-bryde, da espécie Balaenoptera edeni, foram flagradas ao lado de surfistas em Seven Mile Beach, em Nova Gales do Sul.

No vídeo, uns dos animais chega a pegar impulso em uma onda e a divide com um surfista. As imagens foram feitas pelo fotógrafo Daniel Cook, morador de Sydney.

Confira o vídeo da baleia dividindo a onda com o surfista.