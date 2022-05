Balão com nove a bordo cai na região de Boituva (SP); uma pessoa está em estado grave

Anteriormente, os bombeiros chegaram a afirmar que o acidente tinha envolvido dez pessoas e que ao menos cinco estavam feridas

Fábio Pescarini

Um balão tripulável caiu na manhã desta terça-feira (17) em uma zona rural entre Porto Feliz e Boituva, no interior de São Paulo. A queda foi perto do km 104 da rodovia Castello Branco, por volta das 7h.

Segundo os bombeiros, nove pessoas estavam no balão. Uma delas foi socorrida em estado grave. As outras oito tiveram ferimentos, sendo três levemente. Todas foram levadas para o PS São Luiz, em Boituva. Entre as nove pessoas, estavam o piloto do bolão e um fotógrafo.

Anteriormente, os bombeiros chegaram a afirmar que o acidente tinha envolvido dez pessoas e que ao menos cinco estavam feridas, mas a informação foi atualizada depois. O local do acidente é de difícil acesso e fica perto de Boituva, de onde partem voos panorâmicos de balões.

Em maio do ano passado, três balões, que ainda estavam no chão, foram atingidos por uma rajada de ventos e bateram na rede elétrica. O acidente deixou quatro feridos em Boituva. Em 2010, um casal morreu após a queda de um balão na cidade, quando comemoravam aniversário de casamento.

Na última quarta-feira (11), dois paraquedistas morreram e outras 14 pessoas sofreram ferimentos após o avião em que estavam atingir uma torre de alta tensão e cair em Boituva. O avião caiu numa área de pasto ao lado da estrada vicinal Alfredo Boratini, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A cidade é considerada a capital nacional do paraquedismo.

Estavam a bordo o piloto e 15 paraquedistas. Um dos mortos foi André Luiz Warwar, 53, gerente da competência de imagem, estratégia e tecnologia da TV Globo. O outro foi o instrutor Wilson José Romão Júnior, 38. O acidente ocorreu menos de três semanas após uma paraquedista morrer na cidade.