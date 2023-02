Avô suspeito de ser pai dos netos é preso por estuprar as duas filhas

O suspeito é acusado de cometer abusos contra a vítima mais nova desde que ela tinha 10 anos

Um homem de 50 anos foi preso em Amambai, a 359 km de Campo Grande, suspeito de estuprar as duas filhas durante anos. O homem também é investigado por ter tido gêmeos com a filha mais velha e ser pai dos netos.

A prisão aconteceu na terça-feira (7), depois que a vítima mais velha do suspeito, de 20 anos, denunciou o próprio pai por abusar a irmã, de 12 anos.

De acordo com as investigações, o suspeito é acusado de cometer abusos contra a vítima mais nova desde que ela tinha 10 anos. O laudo pericial do Núcleo de Medicina Legal de Amambai apontou que a garota tinha inúmeras lesões pelo corpo.

Para a polícia, a filha mais velha do suspeito contou que foi abusada pelo pai dos 12 aos 14 anos, quando conseguiu fugir de casa. Desses abusos, a vítima teria engravidado e tido gêmeas do crime. Atualmente as crianças estão com 9 anos de idade.

O caso segue em investigação e as crianças, possíveis filhas do homem, devem passar por exame de DNA para comprovar a paternidade.