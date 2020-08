Avó lança neta de 3 meses do segundo andar para salvá-la de incêndio

PUBLICIDADE

Durante uma incêndio, uma avó precisou jogar a neta de 3 meses da sacada do segundo andar de um apartamento. As chamas apareceram primeiro no quarto do irmão da bebê e depois se alastraram pelo imóvel.

O caso ocorreu na segunda-feira (10), em Cuiabá. De acordo com a mãe das crianças, Jéssica Louhanny, de 22 anos, o incêndio se espalhou rapidamente e a única forma de deixar o local era através da sacada. No entanto, Jéssica teve medo de jogar a filha e contou com a ajuda da avó da criança para retirar a bebê do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, no entanto, a guarnição demorou quase uma hora para chegar. Enquanto isso, com a ajuda dos vizinhos, os familiares saíram do imóvel por meio da sacada. Como o padrasto de Jéssica já havia descido do local, a avó da criança, Vanessa Torres Nunes, mãe de Jéssica, foi quem conseguiu jogar a neta para que ele a pegasse. Ao todo, sete pessoas moravam no imóvel.

Ao final do incêndio, foi relatado que somente o padrasto de Jéssica se feriu, com queimaduras de primeiro e segundo grau. Ele foi levado ao hospital, mas já recebeu alta. A família havia se mudado para o imóvel há apenas uma semana e desconfia que o incêndio tenha ocorrido devido a alguma falha na instalação elétrica, que é muito antiga.

