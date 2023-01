Avô é preso suspeito de estuprar neta de 7 anos em MS

O irmão da vítima flagrou o crime

Um idoso, de 69 anos, foi preso por estupro de vulnerável, nesta quarta-feira (4), em Sidrolândia (MS), a 71 km de Campo Grande. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi flagrado pelo irmão da vítima estuprando a neta de 7 anos, na sexta-feira (30), em uma fazenda em Dois Irmãos do Buriti (MS).

Segundo as investigações, o avô dormia rotineiramente no mesmo quarto que a menina. Na sexta-feira, o irmão da vítima entrou no cômodo e se deparou com o avô abusando sexualmente da criança.

No dia seguinte, o menino contou para a madrasta e para o pai o que viu, mas o idoso já tinha deixado a fazenda, aponta a polícia.

O boletim de ocorrência foi registrado pela mãe da vítima. Na terça-feira (3), o idoso se apresentou à delegacia acompanhado do advogado e confessou o crime. Segundo a delegada que colheu o depoimento, Cynthia Gomes, o homem disse que praticava os abusos há cerca de um mês.

A Polícia Civil representou pela prisão temporária do homem, que foi acatada pela Justiça e cumprida nesta quarta-feira. O idoso vai responder por estupro de vulnerável, que tem pena de até 15 anos de prisão.