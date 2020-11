Australiano de 91 anos sobrevive a uma queda de parapente

PUBLICIDADE

Um australiano de 91 anos sobreviveu a um acidente de parapente e sofreu apenas alguns hematomas após a queda no oceano.

O parapentista foi socorrido no domingo à tarde por moradores de Warriewood, ao norte de Sydney.

Os serviços de emergência examinaram o homem, que sofreu apenas alguns arranhões e hematomas.

A imprensa local divulgou imagens do parapentista, que não teve o nome revelado, caminhando sobre as rochas com a ajuda dos socorristas e com a perna esquerda enfaixada.

O homem foi hospitalizado no Royal North Shore Hospital de Sydney para passar por exames adicionais.

A polícia informou que o parapente foi recuperado.

