Aumente a Visibilidade Online: Como Comprar Tráfego para o Seu Site de Forma Econômica e Eficiente

O tráfego pago pode ser uma boa maneira de aumentar o alcance que seu site tem com público alvo. Entretanto, antes de sair contratando qualquer plataforma para fazer esse serviço, indicamos que leia este artigo. Aqui, vamos te explicar não apenas onde, mas como comprar tráfego com segurança e como aplicar estratégias nas diferentes redes sociais.

Se está se perguntando “por que comprar trafego para meu site?”, a resposta é simples: o tráfego pago garante que seu conteúdo alcançará o público certo. Por meio de propagandas pagas em redes sociais ou mecanismos de busca, você garante que os usuários encontrem sua plataforma ao pesquisarem certos temas ou palavras chave que tem a ver com a sua estratégia. Ou seja, garante um número maior de visitantes para a sua página.

Para aproveitar ao máximo esses anúncios, você precisa construir sua estratégia usando plataformas como Google Ads, Instagram Ads ou Facebook Ads. É por isso que, ao contrário do tráfego orgânico, que é um investimento de longo prazo na construção de palavras-chave e conteúdo, o tráfego pago só é gerado durante um período específico de tempo.

Como Comprar Tráfego para o Seu Site de Forma Econômica e Eficiente

O tráfego pago é muito comum no marketing digital e e commerce. Através da pesquisa de palavras chave, empresas e pessoas usam desta estratégia para gerar tráfego aos seus perfis e sites. O conteúdo, entretanto, é essencial para que o público seja fidelizado. De nada adianta investir forte em tráfego pago, sem trazer uma plataforma intuitiva, com boa interface para dispositivos móveis e bom carregamento.

Além disso, os resultados da compra de tráfego somente são positivos se sabe como determinar a faixa etária, localização geográfica e quais os clientes que quer atingir. É por isso que exigem muita pesquisa, tanto de search engine optimization, como de comportamento. O investimento na qualidade do conteúdo é a diferença entre uma campanha de tráfego pago de sucesso e a perda de dinheiro.

E, embora alguns mercadólogos digam que não vale a pena, tudo depende do seu conteúdo e estratégia. O tráfego pago pode ser um grande passo na construção de uma audiência, principalmente se você misturá-lo com um pouco de tráfego orgânico.

Por fim, não há razão para ter medo de comprar tráfego. Ferramentas como o Google Adwords podem ajudá-lo se você não tiver tempo suficiente para fazer uma pesquisa completa de SEO, mas não inflam seus números artificialmente. Todo o tráfego de usuários no seu site ou loja virtual é real, vindo de pessoas reais e possíveis clientes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Abaixo, listamos alguns dos melhores sites para quem quer crescer seu alcance dessa forma. A leitura atenta destas informações pode lhe ajudar a ter melhores resultados na sua campanha, vejamos:

O Subsly.com é um excelente site de compra de tráfego pago, especialmente para quem quer alcançar melhor o público alvo no e commerce. Nele, a empresa consegue trazer mais visitantes para suas landing pages. Também torna sua loja online mais conhecida através de anúncios pagos.

Essa plataforma tem uma boa variedade de produtos, de forma a trazer visibilidade e tráfego real de clientes ao seu negócio, mesmo nos casos de orçamentos mais apertados. Por exemplo, a compra de uma campanha no Google ads começa a partir de R$8.99, com 500 visitantes brasileiros para o seu site. Já os pacotes maiores podem ser personalizados conforme a necessidade da sua estratégia de marketing.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nestes pacotes, conta também com suporte de ferramentas como Google Analytics e bit.ly. Assim, acompanha os resultados da sua campanha de marketing digital, com direito a todas as informações necessárias sobre os clientes e os tipos de busca realizada por eles. Para quem tem e commerce, estes são detalhes essenciais para a venda de um número maior de produtos.

Outros pontos importantes sobre o Sublsy.com é que:

Todas as visitas são reais, sem inflação de números; e A entrega é gradual.

Ou seja, o serviço comprado lhe permite gerar tráfego na sua plataforma com segurança. A entrega é orgânica, apesar do tráfego pago. O público alvo é o responsável pelo próprio acesso e não pessoas aleatórias, o que garante a qualidade do negócio contratado. Portanto, estas visitas tem maior chance de se tornar leads para a sua empresa.

A empresa conta ainda com um canal de ajuda para os usuários que não tiverem os resultados procurados. Eles esclarecem também os detalhes sobre como os anúncios funcionam e como o produto é entregue. Portanto, lhe ajuda a aumentar o alcance da sua loja virtual e perfil em diferentes redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2. Zone SMM

A Zone SMM é uma das empresas de vendas de serviço de tráfego pago para quem quer criar campanhas nos diferentes mecanismos de buscas e redes sociais. Ele impulsiona a sua página através de anúncios nestes locais através de targeting. Para isso, encontram as palavras chave relevantes para o seu negócio e direcionam os anúncios ao público alvo.

A diferença dessa empresa para a anterior, entretanto, é que os pacotes são voltados, especialmente, para sites específicos. Ou seja, você compra um anúncio para aparecer sempre que uma palavra chave for buscada em um site selecionado. Ele não aparece continuamente.

A entrega dos anúncios e serviços também é variada. Ou seja, não acontece ao mesmo tempo. Como o tráfego pago depende das buscas dos usuários e do acesso à página específica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma coisa que não podemos afirmar com certeza, entretanto, é o valor dos pacotes. Como depende do pacote escolhido e da rede social, o preço do produto irá variar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

3. SparkTraffic

A terceira selecionada da nossa lista é a SparkTraffic. Para quem gosta de seo, facebook Ads e análise de dados, ela é uma opção interessante. Após fazer o seu cadastro na empresa e iniciar suas campanhas através dela, tem um painel de controle para os resultados do seu e commerce.

Diferente dos outros listados, ela exige, entretanto, dados pessoais para implementar as suas estratégias. O atendimento, entretanto, é completamente personalizado.

É também por isso que não podemos lhe afirmar qual o preço por usuário. Como depende do tamanho do pacote, há valores maiores e menores.

Por sua vez, o suporte está disponível em diferentes idiomas. Assim, consegue contatar pessoas reais para resolver problemas que surjam durante a entrega dos produtos ou até mesmo com a execução dos anúncios na internet.

Dúvidas frequentes

Se você ficou com alguma dúvida sobre como o tráfego pago funcional, não se preocupe. Abaixo, trouxemos algumas das perguntas mais comuns sobre este tema. Dessa forma, iremos lhe auxiliar a planejar sua estratégia de marketing digital e e commerce. Continue a leitura para saber mais:

Quanto custa fazer um tráfego pago?

O valor do tráfego pago varia de acordo com o site que você escolheu. Alguns, como o Sublsy.com, possuem pacotes a partir de R$8.99. Outros, são mais caros. Assim, você deve considerar qual o tipo de estratégia quer aplicar ao seu produto e empresa. Dependendo da resposta, pode optar por CPC ou CPM.

Ademais, o processo de otimização da campanha inclui a análise da aquisição, do comportamento e das conversões do tráfego que você atrai para o seu site. Pode ser necessário ajustar palavras-chave, conteúdo, CTAs ou canais para obter melhores resultados de sua campanha de tráfego pago e reduzir o custo por clique.

Qual a diferença entre Cost-Per-Click (CPC) e Cost-Per-Mille (CPM)?

O modelo CPC (Custo por Clique) cobra uma taxa sempre que um usuário clica no seu anúncio. Em outras palavras, a exibição do seu anúncio é gratuita, a menos que alguém clique nele. Enquanto isso, CPM significa custo por mil impressões. Em termos simples, refere-se a quanto custa ter um anúncio exibido para 1.000 usuários.

Para quem está tentando descobrir qual escolher, aqui vai uma dica: embora o marketing de CPC seja muitas vezes mais caro que o CPM, ele é frequentemente usado em estratégias de geração de leads. Isso porque direciona mais tráfego para o site do anunciante e é ótimo para construir engajamento com a marca.

O CPC é um modelo de preços popular usado pela rede de anúncios do Google Ads e também pelo Facebook porque você só paga se alguém clicar. No entanto, mesmo que não o façam, poderão lembrar-se da sua empresa posteriormente. Ou seja, é excelente para gerar tráfego orgânico futuro para e commerce e loja virtual.

O tráfego pago é legal?

Essa é uma dúvida comum quando se fala de tráfego e geração de leads em estratégias de marketing. Apesar de ser uma forma de gerar acessos ao seu site com anúncios e propagandas do seu produto, esta estratégia não tem nenhuma ilegalidade envolvida. Muito pelo contrário, empresas como Google e Facebook geram a maior parte de seu dinheiro por meio de publicidade paga.

Há um bônus na criação de publicidade online: ajuda você a entender melhor seu público. Ferramentas como o Google Analytics combinadas com campanhas publicitárias são essenciais. Elas lhe permitem ver informações sobre seu cliente em potencial, como quem ele é e quais desafios está enfrentando. Portanto, pode adaptar ou alterar as configurações da estratégia a qualquer momento, conforme o conhecimento de seus novos clientes e público alvo.

Como escolher a melhor plataforma de tráfego pago?

A tarefa de escolher a melhor plataforma de tráfego pago depende dos próprios empreendedores. Você é o único que pode analisar os dados da sua empresa e entender como os seus conteúdos se beneficiariam de investimento financeiro.

Você pode usar plataformas como o Subsly.com para redirecionar naturalmente os visitantes que já interagiram com sua empresa antes. Assim, enquanto eles navegam na web, seus anúncios aparecerão para garantir que eles se convertam em leads de qualidade.

Visite os indicados e analise um elemento por vez. Dependendo do seu negócio, há diferentes formas de tráfego pago que darão melhores resultados.

É possível ganhar dinheiro com tráfego pago?

O tráfego pago é uma boa maneira de alcançar o seu público alvo no e commerce. Ao aparecer nos mecanismos de busca através de anúncios, há maiores chances de converter suas leads. Com isso, gera mais acessos a sua página e visualização dos produtos e conteúdos.

Dessa forma, comprar tráfego do site pode ser uma ótima ideia, dependendo das necessidades do seu site, da qualidade do tráfego que você obtém e de como você o adquiriu.

Ao mesmo tempo, é crucial evitar os problemas listados anteriormente. Preparar a sua campanha adequadamente e trabalhar com fontes confiáveis é essencial garantir o sucesso do seu investimento.

O tráfego pago serve para qualquer página da internet?

Uma coisa que nunca deve ignorar é que a maioria das plataformas possuem políticas éticas relacionadas ao tráfego pago que você deve seguir. Por exemplo, bots, informações enganosas e pagar a pessoas para clicar.

Qualquer uma dessas opções pode resultar no encerramento da conta e você não poderá mais executar campanhas de tráfego pago nessas plataformas.

Por esta razão, é preciso analisar o que você realmente espera de resultado para o seu negócio. O tráfego pago é, principalmente, ferramenta para aumentar o acesso e conversão na sua loja de e commerce.

Qual o melhor site para comprar trafego para site?

Dependendo do seu negócio e dos seus objetivos, a compra de tráfego da web pode ser um item importante no seu orçamento. É por isso que você quer ter certeza de que está fazendo tudo certo e gastando seu dinheiro com sabedoria.

Com base nos produtos que vimos no mercado, a Subsly.com é uma das plataformas com melhor custo-benefício. Ela tem um dos melhores valores na internet em relação ao tamanho dos pacotes, qualidade de entrega e usuários. A Zone SMM e a SparkTraffic também se destacam, dependendo da rede e do público. Portanto, faça pesquisas e decida se vale a pena investir em tráfego pago ou tráfego orgânico com seo.

Por fim, indicamos que siga estas dicas. Você consegue fazer com que o tráfego do seu site seja ainda mais nas suas estratégias de e commerce e marketing digital. Assim, o tráfego pago pode ser um dos seus grandes aliados.

Basta escolher um site que seja capaz de surprir as suas necessidades. Busque entrega de serviço de qualidade e incentivo ao tráfego orgânico.



Este artigo não pertence ao editorial JBr