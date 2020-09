Asteroide do tamanho de ônibus se aproxima da Terra

PUBLICIDADE

A Nasa informou que um asteroide de 5 a 10 metros de largura passa relativamente próximo a Terra na manhã desta quinta-feira (24). O corpo rochoso deve ficar a 22 mil km de distância do nosso planeta, distância equivalente a quatro viagens de Uiramutã (RR) a Chuí (RS), as cidades mais ao norte e mais ao sul do Brasil, respectivamente.

O objeto foi nomeado de 2020 SW. Os cientistas afirma que, mesmo se a rocha estivesse em uma trajetória de colisão com a Terra, ela se quebraria no alto da atmosfera, tornando-se um meteoro brilhante.

Asteroides como esses só podem ser identificados quando passam muito próximo da Terra. De acordo com a Nasa, a estimativa é de que existam mais de 100 milhões de asteroides “minúsculos” como este.

O 2020 SW vai continuar orbitando o Sol, não retornando às vizinhanças da Terra até 2041, quando fará um sobrevoo muito mais distante.