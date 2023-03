Assinatura de carros: confira alguns modelos da Nissan

Com um carro por assinatura Nissan, não é preciso se preocupar com burocracias, taxas, papeladas e impostos. A assinatura de carros proporciona mais tranquilidade, e o seu foco é direcionado para coisas mais importantes.

Sem falar que muitos compromissos que temos quando compramos um carro, com uma assinatura não é preciso se preocupar. Dores de cabeça como: custo de entrada e financiamento, IPVA e seguro. Sem falar da desvalorização e dos custos com imprevistos.

Portanto, assim como um carro por assinatura Renault, os modelos da Nissan, trazem muito mais praticidade e economia. Conheça alguns modelos da marca japonesa nas próximas linhas:

Nissan Frontier

A picape Nissan Frontier reflete o design “Emotional Geometry” da marca, que expressa uma linguagem arrojada, inquebrável e imponente com formas amplas e sólidas. Além de ter uma combinação perfeita entre força e estilo. A robustez da nova grade aliada ao logotipo exclusivo em vermelho, adiciona uma personalidade imponente e um design.

Os Novos faróis de LED tem formato de “C” com 4 projetores e faróis de neblina, garantindo maior visibilidade e prontos para todas as condições de luz. As rodas são de aro 17 em acabamento preto com pneus All Terrain.

Assim como um carro por assinatura Fiat, a Frontier é bastante tecnológica e tem tela em TFT de alta definição de 7″ com computador de bordo para você ter todas as informações ao seu alcance. Sem falar da tela de 8″ para você se manter sempre conectado com Android Auto e Apple CarPlay.

A Nova Nissan Frontier é alimentada por sua tecnologia e desempenho que encaram todos os desafios fora da estrada. É equipada com o motor Bi-turbo de 190 cv que tem a capacidade de se adaptar às suas necessidades. Sua caixa de energia fornece torque máximo de 45,9 kgfm de torque.

Nissan Versa

O exterior do sedan japonês traz uma personalidade única com faróis Full LED, mais robustez nas linhas frontais com exclusiva grade V-Motion e teto flutuante.

Com o NissanConnect, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, você pode estar sempre conectado ao mundo. Graças a essa tecnologia, você pode sincronizar seu celular com a tela touchscreen da Nissan e acessar seus aplicativos.

O carro por mensalidade Nissan, ajusta continuamente a potência do motor para que acelere significativamente e torne o consumo de combustível eficiente. São 113 cv de potência e 15,3 kgfm de torque.

Nissan Kicks

O design arrojado, esportivo e sofisticado do Nissan Kicks se mistura ao seu estilo. A grade frontal V-motion com detalhes cromados agrega ainda mais atitude ao modelo. As lanternas traseiras tem um design expressivo, dinâmico e inovador.

O Versa vem com painel multifuncional em HD de 7 polegadas, com comandos no volante. Além de ser compatível também com Android Auto e Apple CarPlay.

O propulsor aqui é o HR16DE 1.6 Flex com 114 cv de potência e 15,5 kgfm de torque, em qualquer dos combustíveis, tendo ainda transmissão CVT X-Tronic com modo Sport.