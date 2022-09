Assaltante tem infarto durante roubo e vai a óbito dentro da loja

De acordo com a Polícia Militar, o jovem que morreu durante a tentativa de assalto já tinha diversas passagens pela polícia

No fim da tarde desta segunda-feira (19), um jovem morreu após sofrer um infarto durante uma tentativa de assalto a uma loja de aparelhos eletrônicos, no bairro Vicente Fialho, em São Luís. Segundo a polícia, a vítima era um dos assaltantes, que chegou ao local com um comparsa, para roubar a loja.

Informações preliminares da Polícia Militar do Maranhão apontam que três criminosos, armados com uma arma de fogo e um facão, chegaram ao estabelecimento comercial em um veículo Renault Sandero preta. Dois assaltantes desceram do carro, entraram na loja e anunciaram o assalto.

Durante a ação criminosa, os dois assaltantes entraram em luta corporal com duas vítimas, que estavam no local.

Durante a luta, o assaltante armado deixou a arma cair e fugiu correndo. O terceiro envolvido na tentativa de assalto, que estava dentro do veículo, também fugiu.

Já o segundo envolvido, que não teve o nome nem a idade divulgados, passou mal e foi a óbito dentro da loja. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte do assaltante, que, segundo a PM, foi vítima de infarto.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o jovem que morreu durante a tentativa de assalto já tinha diversas passagens pela polícia.

A polícia ainda informou que o trio, antes de tentar assaltar a loja de equipamentos eletrônicos, havia praticado um assalto a uma residência, também, no bairro Vicente Fialho.