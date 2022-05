Arma da 1º Guerra Mundial é apreendida pela PMDF

Neste domingo, os policiais militares do Grupo Tático Operacional do 24º Batalhão no Varjão, apreenderam uma pistola Mauser C96 calibre 9 mm

Na noite deste domingo, 15, os policiais militares do Grupo Tático Operacional do 24º Batalhão (Gtop 44) no Varjão, apreenderam uma pistola Mauser C96 calibre 9 mm e detiveram três homens.

A equipe do Gtop 44 ouviu disparos de arma de fogo no conjunto F da quadra 5. Ao chegarem no local, os policiais abordaram alguns suspeitos. Dois deles estavam em um GM/Monza. A Mauser foi encontrada no interior do veículo.

Eles foram conduzidos à 6ª Delegacia para registro da ocorrência.

Pistola Mauder C96

A Pistola Mauser C96 foi uma das primeiras armas a serem produzidas em larga escala no mundo. A produção teve início na Alemanha ainda no final do século XIX.

Ela foi amplamente usada na 1ª Guerra Mundial e em outros conflitos. Por conta da sua robustez, ela foi usada pela então União Soviética até durante a Guerra do Afeganistão (1979 – 1989).

A arma é altamente requisitada por colecionadores e seu valor de mercado pode chegar a mais de R$ 15.000.