Arara passa por cirurgia inédita de implante de bico

Uma arara-canindé foi resgatada pela Polícia Milita Ambiental (PMA) e passou por uma cirurgia inédita no último dia 29, em Campo Grande.

A PMA suspeita que a ave sofreu um acidente na área urbana da capital. Ela estava com o bico gravemente ferido. Foi realizado um procedimento cirúrgico para que o animal recebesse um implante.

Os veterinários do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) realizaram o procedimento. Segundo os profissionais, o animal é uma possível vítima de atropelamento. Inicialmente os veterinários se concentraram em tirar a ave da situação de risco.

No procedimento do implante de bico, os profissionais utilizaram a parte de um animal que já havia falecido. O novo implante foi realocado com a ajuda de uma resina especial e fixado com parafusos ortopédicos.

O procedimento cirúrgico durou 1h30 e envolveu uma equipe de 7 profissionais, entre veterinários, biólogos e zootecnista. A arara está em reabilitação e, por enquanto, se alimenta apenas de alimento mais macios.

Os especialistas agora acreditam ser possível criar um “banco de bicos”, para atender outros animais vítimas desse tipo de acidente.