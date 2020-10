Aposentado que teve casa invadida foi executado por arma que guardava em casa, diz polícia

PUBLICIDADE

Paulo Afonso Rodrigues, de 71 anos, foi executado após ter a casa invadida. Para assassinar a vítima, os suspeitos teriam usado um revólver calibre 38 que o idoso havia guardado na residência. O caseiro da chácara e outros três rapazes foram presos e confessaram o crime.

Inicialmente, a polícia cogitou que se tratava de um caso de roubo e sequestro. No dia do crime, o idoso estava no sítio, em São Roque-SP, no bairro Portal do Carmo.

Na sequencia, a casa teria sido invadida por três suspeitos. No primeiro depoimento, o caseiro, de 27 anos, relatou que foi rendido e amarrado com cadarços. No entanto, com o andamento das investigações, a Polícia Civil descobriu que o caseiro conhecia os três suspeitos do crime.

O funcionário da propriedade teria repassado informações acerca da rotina de Paulo Afonso, para que os três suspeitos, de 18, 20 e 22 anos, invadissem o local e rendessem o idoso. Mas a vítima acabou reconhecendo um dos invasores e o grupo optou por executá-lo na zona rural de Ibiúna (SP).

O corpo foi encontrado pela polícia em Cotia (SP). Após o sequestro, os suspeitos teriam subtraído objetos no carro do aposentado e cerca de R$ 900 em espécie.

O caso continua sob investigação e as prisões preventivas de 30 dias podem ser renovadas por mais 30.