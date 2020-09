Após ser preso, homem afirma que agrediu companheira porque ela queria fumar maconha

PUBLICIDADE

Um homem, de 31 anos, foi preso suspeito de agredir a própria esposa, na madrugada desta terça-feira (dia 1°). A vítima, de 19 anos, estaria com a filha no momento da agressão. A jovem alega que a briga ocorreu por causa de uma caixa de som. Já o agressor afirma que se irritou após a mulher falar que queria fumar maconha.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal havia retomado o relacionamento há pouco tempo. A jovem chegou à residência com as filhas, uma de 3 anos e outra de 2 meses, por volta das 22h de segunda-feira (31).

Na madrugada de terça-feira (dia 1°), o homem foi para a frente da residência, para tomar cerveja e ouvir música. Nesse momento, a vítima pediu que o homem devolvesse a caixa de som. O casal iniciou uma discussão e a mulher foi agredida. O homem teria agarrado a vítima pelos cabelos e batido a cabeça dela contra o muro.

Algum tempo depois, a mulher foi agredida novamente, dessa vez ela estava com a filha no colo. Ele deu um soco no olho da mulher e uma joelhada contra a cabeça dela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem. Ao ser questionado pelas autoridades, o suspeito afirmou que agrediu a companheira porque ela queria fumar maconha. O caso foi registrado como lesão corporal em situação de violência doméstica.