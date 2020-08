Após matar sua companheira, homem com cinco amantes é preso

PUBLICIDADE

Em setembro de 2019, um homem de 53 anos matou sua companheira com a ajuda da amante, de 60, em Belo Horizonte (MG). Após investigações da Polícia Civil, o suspeito e a cúmplice foram presos. Além da amante, o homem era casado e mantinha mais 3 casos com mulheres fora de seu relacionamento.

De acordo com as investigações, a vítima queria mudar para a casa do homem. Ele não concordava com a decisão e chamou sua amante para ajudá-lo a cometer o crime. Segundo a Delegada do caso, Ingrid Estevan, a amante manteve contato por um tempo com a vítima e marcou um encontro na casa do homem, onde foi morta.

Após o crime, seu corpo foi foi deixado na porta da casa do suspeito, que não estava no local no momento. De acordo com a polícia, ele foi trabalhar para criar um álibi.

A delegada que investiga o caso acredita que a amante recebeu ajuda de outra pessoa, que ainda não foi localizada. O casal foi preso na última quinta-feira (4) e a idosa confessou que participou da ação. O homem optou por não se pronunciar.

Como nenhum dos dois têm antecedentes criminais, a prisão é temporária, porém, a polícia pode converter para preventiva.