Após matar em com 18 facadas, homem morre em troca de tiros com a polícia

Um homem, suspeito de assassinar a ex-mulher com 18 facadas em Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, morreu durante confronto com policiais na madrugada desta segunda-feira (2). Segundo informações da Polícia Civil, Odir da Rosa Santos, 23 anos, estava armado e não se entregou ao ser abordado pelos policiais.

Um grupo de policiais procurava por Odir, que matou Laiany Lemos Almeida, 18 anos, com 18 facadas, e o localizaram no sábado (29), quando aconteceu a troca de tiros. Ele estava em uma lanchonete no município e, ao ser encontrado, tentou fugir a pé para um matagal.

Após uma hora de busca, ele saiu do matagal e, armado, fez um disparo contra os policiais duas vezes. A corporação pediu que ele soltasse a arma e se entregasse e, como negou, acabou sendo baleado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do homem.