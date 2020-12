Após discussão de trânsito, homem agride mulher com voadora; vídeo

PUBLICIDADE

Uma câmera de segurança registrou o momento exato em que um homem agride uma mulher com um chute no peito, após umas discussão de trânsito. O caso aconteceu na cidade de Franca (SP), no último domingo (29).

De acordo com informações do G1, a discussão começou após o homem estacionar o carro na calçada e a mulher tirar satisfação com ele.

No vídeo, a mulher dá um tapa no capô do carro do homem, que já retirava o carro do local.

O motorista então desce do carro e discute com a mulher. Em seguida, o homem tira o carro, vai até a esquina e retorna para o local. Ele desce do carro, corre em direção a mulher e aplica um chute no peito da vítima.

Depois do ocorrido, a vítima fez um boletim de ocorrência. O episódio deve ser investigado como lesão corporal. A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) cuida do caso.

Confira o vídeo.