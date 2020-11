Após curtida em foto de modelo brasileira, Vaticano investiga conta do Papa

PUBLICIDADE

O Vaticano inciou uma investigação para apurar a curtida que a conta oficial do Papa Francisco deu numa foto sexy da modelo brasileira Natalia Garibotto, popularmente conhecida como Nata Gata.

A informação foi divulgada pela Catholic News Agency (CNA), que disse ter recebido o a informação de fontes dentro do próprio Vaticano. Segundo elas, as contas nas mídias sociais do chefe da Igreja Católica não são administradas pelo Papa, e sim por vários funcionários da Santa Sé. Uma investigação está em andamento para determinar quem está por trás do “like”.

Até o momento, o Vaticano não se pronunciou sobre o episódio.

Bombando no Page:

Na foto, a modelo aparece com uniforme estilizado de colegial. Após repercussão, do famoso “like”, Natalia, que atualmente mora na Grécia, postou no Twitter que “pelo menos vai para o céu”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O momento exato do “like” é incerto, mas a mesma conta retirou a curtida no último sábado (14/11), após o caso viralizar