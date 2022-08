Após confusão morador de rua é baleado por PM

O policial militar da reserva disse que foi à padaria comprar pão e viu o homem importunando clientes

Um morador de rua foi baleado por um policial militar da reserva em Itajaí, no Litoral Norte catarinense. De acordo com a PM, o homem tentou agredir o agente com socos. O morador de rua fugiu e não foi encontrado até a tarde dessa quinta-feira (18).

O caso ocorreu na noite de quarta (17) no Bairro Fazenda. O policial militar da reserva disse que foi à padaria comprar pão e viu o homem importunando clientes. Conforme o agente, o morador de rua estava alterado e agressivo e dizia que estava armada e havia saído do presídio recentemente.

Conforme a PM, o policial, de 59 anos, orientou o homem a sair do local, já que havia pessoas com medo de sair da padaria, e ordenou que ele parasse de ameaçar os clientes. Nesse momento, o morador de rua tentou acertar o agente com socos.

Diante da situação, o policial sacou a arma e deu voz de prisão ao homem. Porém, o morador de rua não acatou e tentou tomar a arma. O policial atirou na região das pernas. Não se sabe onde o homem foi atingido, já que ele fugiu logo em seguida.

O policial ligou para a Polícia Militar e pediu uma ambulância. O dono da padaria disse à PM que o homem, desde cedo, pedia dinheiro e intimidava os clientes a comprarem coisas para ele.

A PM colheu as informações e imagens de câmeras de segurança, além de registrar boletim de ocorrência, para identificar o morador de rua. A Polícia Civil vai investigar o caso.