Após briga, homem mata esposa e esconde corpo

A vítima tinha 32 anos e o companheiro tentou ocultar o corpo em um matagal perto do local onde moravam

Um homem de 33 anos, suspeito de matar a própria esposa, foi preso nesta segunda-feira (15) em Dianópolis, região sudeste do estado de Tocantins. Ele também teria escondido o corpo da vítima com ajuda de um comparsa. O crime aconteceu em maio de 2021 no município.

Segundo investigação da Polícia Civil, uma briga do casal teria sido o motivo do feminicídio.

Com o desaparecimento da mulher, o companheiro se tornou o principal suspeito. O homem preso nesta segunda-feira (15) e o comparsa chegaram a ser indiciados pela polícia e denunciados. Como não compareceram aos atos de instrução, a Justiça decretou a prisão preventiva da dupla. Uma delas, a do esposo da vítima, foi cumprida nesta segunda-feira (15).

Após ser localizado, o homem foi levado até a Central de Atendimento da Polícia Civil de Dianópolis e, posteriormente, encaminhado para a Casa de Prisão Provisória da cidade.