Após apagão, cirurgia é feita com auxílio de lanternas de celulares

No fim de semana, após apagão, uma cirurgia precisou ser feita sob luzes de lanternas de celulares no Hospital Regional de Tarcísio Maia, em Mossoró. Após fortes chuvas que caíram no município, a luz acabou e o gerador de energia teria ligado automaticamente.

De acordo com o hospital, um gambá entrou no equipamento e morreu eletrocutado, interrompendo o trabalho do gerador. Por essa razão, o hospital ficou de três a quatro minutos sem energia elétrica e uma das três salas do centro cirúrgico, que estava sendo usada, ficou às escuras e a equipe precisou usar luzes dos seus celulares para não interromper o procedimento.

Segundo o G1, o hospital informou que o problema no gerador foi resolvido rapidamente e o fornecimento foi restabelecido.