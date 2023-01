Aos 90 anos, idoso é o estudante mais velho da rede pública em Goiás

Além do gosto pelo estudo, ele faz sucesso com vídeos nas redes sociais, onde tem mais de 13 mil seguidores e coleciona admiradores

Com uma garrafa de água, caderno, lápis e seu “radinho” dentro da mochila, Manoel de Souza Alcântara pega o ônibus diariamente às 6h30 para ir a escola. Aos 90 anos, o idoso, morador de Porangatu, no norte do goiano, é o aluno mais velho da rede estadual de ensino em Goiás.

“O tio Manoel sempre foi muito criativo, ele sempre teve uma inteligência empírica muito grande”, disse Brenda da Silva, sobrinha de consideração de Manoel, que o matriculou na escola.

Manoel é aluno do 6º ano na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), que fica a pouco mais de 3 km da casa dele. Nilza Pereira de Oliveira, que é dona de casa e ajuda a cuidar de Manoel, conta que ele faz questão de ir a escola todos os dias, e quando perde o ônibus, recorre para a bicicleta.

“Quando ele perde o ônibus, ele vai sozinho de bicicleta. A gente fica com medo dele andar sozinho, mas ele vai”, explicou.

O idoso, que tem deficiência mental leve, começou a frequentar a escola em 2017 por incentivo de Brenda Priscila Fraga da Silva, de 37 anos, neta de Nilza e sobrinha de consideração de Manoel, que também ajuda a cuidar do idoso. Brenda também incentivou Manoel a gravar vídeos para a internet.

“Eu falei: ‘Tio Manoel, vamos fazer um vídeo dançando?’ e ele foi aceitando. Ele foi criando gosto, via os vídeos dele, dava risada e a gente não parou mais, porque ficamos felizes com o resultado”, explicou.



Os professores de Manoel contam que, apesar da idade, a disposição dele é de um jovem, devido a grande a empolgação pelos estudos e pela escola.

“Faça chuva, faça sol, ele não falta. Ele não gosta de faltar aula. É até um incentivo pra quem tem a idade dele mas não quer estudar porque tem vergonha”, disse a professora Rosalinda Pereira.



Mesmo sem saber ler ou escrever, Nilza explica que Manoel não deixa de fazer nenhuma das tarefas.

“Ele faz as tarefas dele direitinho: pinta, desenha. Às vezes a Brenda ajuda ele”, explicou.

Apesar de o documento de identidade de Manoel dizer que ele tem 90 anos, a suspeita é que ele seja ainda mais idoso. Brenda conta que, em dezembro, os irmãos mais novos dele entraram em contato com ele e disseram que Manoel tem 95 anos.

Ela explicou que, quando Manoel conheceu sua avó Nilza, andando sem lugar pelas fazendas, ele foi acolhido por ela e seu avô. Desde então, permaneceu aos cuidados da família, que providenciou a documentação dele.

“Quando o tio Manoel chegou até nós, ele não tinha documento nenhum, mas ele teve um problema de saúde e meu avô precisou arrumar a documentação dele com urgência para levar ele aos tratamentos médicos. Na época, eles estipularam a idade dele”, explicou.

“Ele não tem nosso sangue, mas sempre cuidamos dele por amor”, disse Brenda.