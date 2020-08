Aos 11 anos, menino morre após tomar choque enquanto mexia no celular conectado na tomada

PUBLICIDADE

No último domingo (23) um menino de 11 anos faleceu após receber uma descarga elétrica enquanto usava um celular que estava carregando, dentro de casa, em Santarém, no Pará. Matheus Macedo Campos foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

No início da tarde, por volta de 14h, o menino brincava com o celular na companhia de quatro primos. No momento da fatalidade, chovia muito na cidade em que o menino morava. O menino estava deitado no chão, em uma toalha, no momento em que recebeu a descarga.

Apesar de o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ter sido acionado, familiares o levaram ao hospital em veículo particular. A caminho do hospital, no cruzamento da avenida Curuá-Una, eles encontraram a ambulância e transferiram o garoto para a viatura.

Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória no caminho do hospital, foram feitas manobras de reanimação, e seu coração voltou a bater. Na chegada ao hospital, a criança teve mais uma parada e, mesmo após novas tentativas de reanimação, não reagiu mais.

