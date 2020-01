Anitta critica Regina Duarte e defende baile funk no Twitter

Neste domingo (26), Anitta usou o Twitter para dar sua opinião sobre o projeto que Regina Duarte teria apresentado ao presidente Jair Bolsonaro. Ela teria apresentado uma proposta de criar um evento para família ao lado de cada baile funk do país.

No Twitter, Anitta declarou que torce para que a notícia seja mentira e deu um conselho à Regina Duarte. “Eles precisam conhecer um baile funk pra ontem”, escreveu.

Confira as postagens:

A imprensa vem comentando que a nova secretária de cultura do país pretende criar um evento de família ao lado de cada baile funk pra competir com ele. Tô torcendo pra que seja mentira. Se for verdade, eles precisam conhecer um baile funk pra ontem.