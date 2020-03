Amostras retiradas para exames são largadas em chão de hospital

PUBLICIDADE 

Imagens revelam amostras retiradas de pacientes, para exames de biopsias, armazenadas em sacos e colocadas no chão no Hospital da Mulher. O caso foi denunciado pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (Sateal), que encaminhou o documento ao Ministério Estadual de Alagoas (MP-AL) e a Procuradoria Regional do Trabalho.

Os registros mostram como os materiais retirados de pacientes para exames de biopsias são armazenados. As amostras aparecem em sacos plásticos sem refrigeração. Alguns sacos estão espalhados pelas bancadas e outros aparecem dentro de caixas térmicas e no chão do laboratório. O caso aconteceu no Hospital da Mulher em um bairro de Maceió-AL.

Segundo o Sateal, pacientes aguardam os resultados dos exames das amostras para começar o tratamento. Os materiais foram coletados em mutirões de cirurgias realizados há mais de um mês pelo Governo.

Sobre a forma como os materiais estão armazenados no chão, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesau) informou que as peças vistas nas imagens estavam em formol e que elas seriam encaminhados ao Centro de Patologia e Medicina Laboratorial da Uncisalo. De acordo com a Secretaria, a forma como os materiais estão sendo armazenados não comprometem os exames. pacientes que se sentirem prejudicados podem procurar o Conselho de Medicina.