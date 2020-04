Amazon Books oferece 50 mil livros para baixar de graça

PUBLICIDADE 

Com o objetivo de deixar menos entediante o isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus, a Amazon ofereceu mais de 50.000 e-books que podem ser baixados gratuitamente. As obras podem ser adquiridas na Loja Kindle da empresa e pode ser lida nos aparelhos e-readers Kindle, mas também no aplicativo gratuito Kindle para computadores, tablets e smartphones Android ou iOS.

As opções são: Administração, Negócios e Economia; Auto-Ajuda; Religião e espiritualidade; HQs, Mangás e Graphic Novels; Infantil; Gastronomia e Culinária; Computação, Informática e Mídias Digitais; Terror e Fantasia; e Política.

A promoção é por tempo limitado, mas o livro baixado não será retirado da biblioteca do usuário.