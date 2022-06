Alunos encontram câmeras escondidas em banheiros de escola estadual de SP

Um aluno da Escola Estadual Oswaldo Cruz, na Mooca, zona leste de São Paulo, encontrou uma câmera escondida dentro do banheiro masculino

Um aluno da Escola Estadual Oswaldo Cruz, na Mooca, zona leste de São Paulo, encontrou uma câmera escondida dentro do banheiro masculino do estabelecimento de ensino. O equipamento estava instalado no rejunte dos azulejos.

De acordo com o pai do jovem de 18 anos, o analista financeiro Elias Almeida do Amaral, 54, seu filho passou a procurar pela câmera após ser chamado pela direção da escola ao ser flagrado fumando. No dia em que foi visto, ele estava sozinho no local, o que teria chamado sua atenção.

“Foi tirado um print do vídeo e mostrado a ele. Foi aí que ele investigou e, para a surpresa, havia sim uma câmera escondida”, relatou ele.

Em seu depoimento na delegacia, a vice-diretora do colégio explicou que as imagens apenas são consultadas de forma excepcional, quando da ocorrência de anormalidades naquele local, por exemplo, briga entre alunos e consumo de substâncias não permitidas a menores.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo disse que a instalação de câmeras dentro de banheiros não faz parte das diretrizes da pasta.

O órgão acrescentou que os equipamentos já foram retirados e que a diretora da unidade foi afastada até a conclusão das investigações.

Segundo o boletim de ocorrência registrado no 18° DP (Alto da Mooca) na última sexta-feira (24), policiais militares foram acionados pelo jovem, estudante do terceiro ano do ensino médio, que contou ter encontrado uma câmera dentro do banheiro.

Na delegacia, o estudante contou que, ao usar o banheiro masculino da escola, percebeu a existência de um buraco na parede em que estava a minicâmera.

Conforme o jovem, antes de chamar a polícia, ele ainda tentou conversar com a diretora da escola, que teria respondido que estava de saída e não poderia atendê-lo naquele momento.

O mesmo tipo de câmera foi localizado pela namorada do estudante no banheiro feminino.

Na delegacia, a vice-diretora da Escola Estadual Oswaldo Cruz confirmou que tinha conhecimento da existência das câmeras instaladas nos banheiros do pátio e em outros pontos do colégio.

Segundo ela, as câmeras foram instaladas em gestões anteriores e os equipamentos não invadem a privacidade de quem utiliza os banheiros, pois a imagens ficariam restritas à área do corredor dos banheiros.

A Secretaria da Educação disse que o jovem de 18 anos responsável pela denúncia foi suspenso das atividades da escola no dia 23 de junho, por sete dias, por questões disciplinares.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), foi solicitada perícia no banheiro e testemunhas estão sendo ouvidas.