Aluno é expulso de sala por usar chinelo: ‘Não tinha condições para comprar sapato’

O adolescente teria sido alvo de deboche na frente dos colegas

Um incidente envolvendo um estudante de 14 anos chamou atenção na Escola Estadual São José, situada em Boa Vista, Roraima, na última segunda-feira (27). O jovem foi retirado da sala de aula por estar usando um par de chinelos, o aluno relatou que não tinha condições financeiras para comprar um tênis.

Ao invés de compreensão, o adolescente teria sido alvo de deboche na frente dos colegas. Diante da dificuldade em resolver o impasse junto à direção da escola, a mãe do aluno optou por acionar a Polícia Militar.

A Secretaria de Educação e Desporto (Seed) emitiu uma nota declarando que adotará as medidas apropriadas em relação ao incidente. A secretaria enfatizou que não existe qualquer orientação para expulsar estudantes com base no uso de chinelos.