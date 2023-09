Aluno de academia é atingido na cabeça após cabo de aparelho romper

O acidente ocorreu em uma academia próxima à casa dele, no último dia 18 de setembro, mas a vítima divulgou o caso nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um aluno de uma academia localizada em Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza, foi atingido na cabeça após um aparelho de musculação quebrar durante o uso.

O cabo da máquina rompeu, o que levou as peças a se chocarem direto com as laterais da sua cabeça, contou à reportagem o digital influencer Abraão Viana, 30, conhecido nas redes sociais como Menino Juam. O acidente ocorreu em uma academia próxima à casa dele, no último dia 18 de setembro, mas a vítima divulgou o caso nas redes sociais nesta quinta-feira (28).

Viana explicou que precisou ser socorrido e ficou com falta de ar após a pancada. “Eu não conseguia respirar devido à dor, não conseguia abrir os olhos porque meu rosto estava sangrando muito”, lembrou.

Um vídeo do sistema de monitoramento da academia mostra o momento da pancada na cabeça do digital influencer. Ele esclareceu que o próprio gerente do local o encaminhou para UPA municipal de Pacatuba.

A vítima foi levada posteriormente ao hospital IJF (Instituto Dr. José Frota), onde foi submetido a exames.

Ele realizou uma tomografia e diz que não precisou levar pontos. “Ocorreu tudo bem, não deu traumatismo na minha cabeça, nem nada”, revelou.

Abraão Viana destacou que não pretende processar a academia e que está recebendo suporte da gestão do estabelecimento. “Me ajudaram desde o primeiro momento, até mesmo nos comprimidos que preciso tomar até hoje”.

O aluno voltou a praticar exercícios no mesmo local há dois dias, com orientação médica. “Acidentes acontecem, né? Em qualquer local, em qualquer momento, pode acontecer com qualquer pessoa”.

À reportagem, a academia onde ocorreu o acidente informou que o aparelho de musculação chamada “Peck Deck” passa por constante manutenção, assim como todas as máquinas. “A máquina não apresentou falha, apenas um rompimento do cabo. Isso é comum de acontecer em máquinas com cabos de aço, mas sempre buscamos evitá-los”, detalhou o estabelecimento, em nota.

O local ainda esclareceu que o aluno sofreu o acidente porque estava “com um posicionamento inadequado”, com a cabeça afastada do encosto. A academia disse ainda que prestou atendimento ao aluno e que todos os funcionários do local são treinados.