Aluno de 18 anos acerta todas as questões de matemática do Enem 2020

“Nos meus estudos, não foquei no Enem, mas acabei gabaritando matemática”, conta Gabriel Telles. O jovem não vai usar a nota para se inscrever no Sisu

O aluno de 18 anos Gabriel Telles, de São Paulo, acertou absolutamente todas as questões de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A excelente performance lhe deu 975 pontos nesta etapa da prova. Foi a maior nota registrada entre 2,7 milhões de candidatos.

“Nos meus estudos, não foquei no Enem, mas acabei gabaritando matemática”, conta o jovem, ao portal G1. Gabriel tinha totais chances de passar para um bom curso no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), mas o garoto não vai se inscrever. O que ele quer mesmo é seguir estudando engenharia aeroespacial.

Gabriel estuda engenharia aeroespacial no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos (SP). “Eu tinha bastante expectativa de passar no ITA, mas não sabia se conseguiria direto, sem um ano de cursinho”, diz. Isso porque o ITA tem um dos vestibulares mais concorridos do país.

Gabriel diz que, na infância, já gostava de foguetes. “Meu pai comprava aquelas enciclopédias infantis na banca de jornal, e eu lia um volume por dia. Adorava ir ao planetário do Ibirapuera.”

Quando perguntado sobre o que fazer para ter tão bons resultados, Gabriel afirma que o segredo é ir além do que é ensinado na escola.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jovem ainda faz parte de projetos de trabalho voluntário no ITA. Ele integra a equipe do cursinho popular Alberto Santos Dumont, voltado para alunos em situação de vulnerabilidade.

“A ideia é ajudar 700 adolescentes do Vale do Paraíba a entrarem em escolas federais ou em universidades de qualidade. Eu ajudo na organização dos calendários, na formulação de cartilhas e nas explicações de como funcionam o Enem e o Sisu.”

Depois de se formar, o plano de Gabriel é participar do desenvolvimento da indústria aeroespacial brasileira. E, mais uma vez, já pensa em ir além: quer emendar a graduação ao mestrado e doutorado na área.