Agente de trânsito acalma égua ferida após atropelamento

A agente da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), Graziella Neres Fleury, ficou ao lado de uma égua que havia sofrido um acidente, nessa segunda-feira (17), para acalmar o animal. A servidora acompanhou a égua até que ela fosse socorrida.

O acidente teria ocorrido quando a égua e um cavalo tentaram atravessar a pista. Durante a travessia, um carro atingiu a pata traseira da égua, que ficou imobilizada no local. O outro cavalo não foi atingido.

“A informação que tivemos foi de que o acidente já tinha acontecido há algumas horas e que o animal estava acompanhado de um cavalo. Eles atravessaram a pista de forma inesperada, ou seja, o motorista não teve culpa”, disse a agente ao Portal G1.

De acordo com o Centro de Zoonoses, a égua teve fratura na pata direita. Graziella relata que a fratura aparentava ser grave e observou pedaços pequenos de osso do lado do animal ferido. A agente se aproximou com cuidado e começou a fazer carinho na égua, com o intuito de acalmá-la.

Com a ajuda dos moradores da região, foi colocado um banner próximo ao local, a fim de protegera a égua do sol. Também foi disponibilizado um balde com água, para que o animal pudesse beber.

A égua foi resgatada por volta das 11h30, após quase três horas de espera. O animal foi transportado até o Centro de Zoonozes com o auxílio de um “munk”, uma espécie de gancho, e um guincho com rampa. Posteriormente, a égua foi encaminhada até uma clínica veterinária.