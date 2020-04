Adolescente morta por coronavírus foi tratada com cloroquina

PUBLICIDADE 

A estudante Kamilly Ribeiro, de 17 anos, que morreu na última terça-feira em decorrência da Covid-19, recebeu tratamento com cloroquina. A adolescente tomou o remédio quando estava no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Moacyr do Carmo. A Secretaria municipal de Saúde de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense confirmou a informação.

De acordo com a administração da unidade hospitalar, Kamilly e a mãe, a dona de casa Germaine Ribeiro dos Santos, de 43 anos, fizeram testes simultaneamente para a Covid-19. O resultado positivo da adolescente foi confirmado na quinta-feira (2). No entanto, a adolescente havia sido transferida para a CTI desde o dia 24 de março. Kamilly veio a óbito 20 dias depois da internação. A mãe também testou positivo para a doença, mas está recuperada. Ambas foram internadas no dia 22 de março, dois dias antes de Kammilly ser transferida para a CTI.

De acordo com o boletim médico, a Secretaria municipal de Saúde usou a cloroquina “conforme indica o protocolo do Ministério da Saúde para o uso do mesmo”.