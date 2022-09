Adolescente morre após perder o controle de bicicleta e cair debaixo de ônibus

Testemunhas contaram que o menino estava indo visitar a mãe no hospital municipal da cidade

Um adolescente de 15 anos morreu após perder o controle da bicicleta em que estava e cair debaixo da roda de um ônibus escolar, na manhã desta quinta-feira (1º), em Campos Belos, no nordeste do estado.

O acidente aconteceu no Bairro Vila Baiana. Testemunhas contaram que o menino estava indo visitar a mãe no hospital municipal da cidade. Ela está internada após ter um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Segundo a Polícia Civil, o motorista, que não teve o nome divulgado, alegou que deu seta para entrar em um posto de combustíveis e não viu o adolescente se aproximando. Contou também que até tentou frear, mas a bicicleta do menino rastejou em um local que tinha areia e derrapou no asfalto.

A polícia ainda informou que não havia crianças no ônibus escolar no momento do acidente, que o sinal de ‘pare’ era para o cliclista e que o motorista seguia na preferencial, sentido à rodovia GO-118.

O menino não chegou a ser socorrido, pois morreu ainda no local. O condutor do ônibus escolar prestou depoimento, foi liberado, e o caso segue em investigação.