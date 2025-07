Adolescente mata vizinho a facadas após presenciar agressão contra mulher em MT

Um adolescente de 17 anos matou a facadas um homem de 29 anos após presenciar uma situação de violência doméstica em Sinop, a 503 km de Cuiabá. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (3), em um conjunto de quitinetes onde vítima e suspeito eram vizinhos.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi identificado como Yuri da Silva Barbosa. Conforme o boletim de ocorrência, o adolescente ouviu uma discussão intensa entre Yuri e a esposa. Ao se aproximar da residência do casal, ele teria atacado a vítima assim que ela abriu a porta, desferindo um golpe no pescoço.

Ainda segundo a polícia, a esposa da vítima relatou que as brigas eram frequentes e que havia sido vítima de agressões físicas anteriores, incluindo socos e tentativas de enforcamento. No momento do crime, ela apresentava hematomas no rosto e marcas no pescoço.

A mulher também afirmou que o homicídio foi cometido por dois adolescentes. Segundo ela, o vizinho de 17 anos estava acompanhado por um amigo, que também estaria armado e teria participado do ataque. A companheira do suspeito confirmou, em depoimento, a participação dos dois menores.

Uma das facas utilizadas no crime foi encontrada próxima ao corpo da vítima e recolhida pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.