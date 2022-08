Adolescente é suspeito de planejar massacre em escola

O jovem foi levado à Delegacia de Plantão para prestar esclarecimentos, na presença do representante legal

Um adolescente de 14 anos foi apreendido pela Polícia Civil nessa terça-feira (23) no bairro Santa Rita, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Conforme a instituição, ele é suspeito de planejar um massacre em uma escola do município.

Durante as buscas na casa do adolescente, os policiais apreenderam o celular dele e um caderno com anotações.

Segundo a Polícia Civil, a instituição descobriu os planos do adolescente a partir de informações enviadas pela Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations), da embaixada dos Estados Unidos em Brasília.

A partir disso, a Divisão Especializada de Investigação aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil deu início às investigações e encaminhou o caso à equipe de Governador Valadares, que identificou o adolescente e o endereço dele.

O plano do adolescente tinha como alvo a escola onde ele estuda. Ele garantiu, no entanto, que se tratava de uma brincadeira. Apesar disso, a polícia diz que o plano era inspirado no massacre da escola de Suzano, em São Paulo, em março de 2019, e que era um “planejamento real”.

O adolescente responderá por ato infracional.