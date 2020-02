Adolescente é brutalmente assassinada a golpes de capacete

PUBLICIDADE 

A adolescente Beatriz Andrade da Silva, 17 anos, foi assassinada a golpes de faca e capacete na noite da última quinta-feira (27) na frente da própria casa. O caso aconteceu em Palmas, Tocantins.

O crime aconteceu no final da noite e a polícia foi chamada após populares informarem que ouviram barulho de tiros. O corpo da jovem foi localizado com várias marcas de agressões.

De acordo com as autoridades, a adolescente tinha ferimentos graves no braço esquerdo e na cabeça. A perícia foi realizada e foi identificadas perfurações que podem ter sido provocadas por uma faca.

Um capacete quebrado com manchas de sangue foi encontrado no local. O corpo de Beatriz foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Palmas. Exames realizados na unidade vão informar se ela também foi vítima de disparos de arma de fogo.

Os policiais fizeram buscas na região, mas ninguém foi preso. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.