Adolescente atira acidentalmente e acerta amigo na cabeça

Um adolescente de 13 anos morreu na manhã desta quinta-feira (23), com um tiro de espingarda de pressão na nuca. O disparo foi feito acidentalmente por um amigo da vítima, também de 13 anos, quando manuseava a arma

O caso aconteceu em Rochedo, no norte de Mato Grosso do Sul. Segundo as autoridades, os pais do garoto tinham saído para trabalhar, quando então a vítima chamou o colega para sua casa. Após revirar em cima do guarda-roupa os dois encontraram a espingarda do pai.

O jovem estava manuseando a arma quando seu dedo tocou o gatilho e houve o disparo, acertando a cabeça do amigo, que se encontrava na porta do quarto.

Desesperado, o adolescente ligou para a mãe e avisou o que tinha ocorrido. Quando a mulher chegou no local, constatou que era verdade, ligou para o socorro e a polícia.

A vítima chegou a ser levada para o hospital de Rochedo, mas não resistiu. A polícia levou então o adolescente e seu pai, que seria o proprietário da arma, para prestarem depoimento.

Como a arma não tinha registro e havia sido modificada, o pai do autor vai responder por posse ilegal de arma e omissão de cautela, porque não guardou de maneira adequada a espingarda.