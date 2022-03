Adolescente assassina toda família por “pressão por boas notas”

Em depoimento, ele confessou os disparos, alegando que vinha sendo pressionado para ter boas notas e sendo proibido de usar o celular para jogar

Um homem baleado pelo próprio filho de 13 anos neste sábado (19), está internado na área vermelha do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, na Paraíba. O homem ficou paraplégico, está sem entubação, consciente e orientado. O caso está sendo avaliado diariamente para novas decisões serem tomadas.

O menino de 13 anos também é suspeito de matar a mãe e o irmão a tiros. Em depoimento, ele confessou os disparos, alegando que vinha sendo pressionado para ter boas notas e sendo proibido de usar o celular para jogar e para conversar com os amigos de escola. O jovem foi transferido para o Centro Especializado de Reabilitação de Sousa, no Sertão da Paraíba.

A vítima é um policial militar reformado, de 57 anos, baleado no tórax e encaminhado em estado grave no Hospital Regional de Patos. Depois, foi transferido ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde permanece internado.

De acordo com um depoimento prestado na presença de uma advogada e de uma parente, o adolescente declarou que atirou na mãe enquanto ela estava deitada na cama do quarto. Quando o pai voltou da farmácia e encontrou a cena, o jovem disparou. Por fim, quando o irmão abraçou o pai, assustado com os tiros, foi baleado pelas costas.

Mãe e irmão morreram na hora. O pai foi transferido para o hospital, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi chamado pelo próprio suspeito.