Adolescente apreendido diz que tentou estrangular filha de 2 meses porque ela ‘chorava muito’

PUBLICIDADE

Um adolescente de 17 anos foi apreendido sob suspeita de tentar matar a própria filha, de 2 meses. De acordo com a polícia, o jovem estava sob efeito de drogas e teria alegado que a criança o irritava. Para cessar o choro da menina, ele teria tentado esganá-la até que ela dormisse. A mãe, de 19 anos, afirmou que não sabia do ocorrido, mas também foi indiciada por omissão de socorro. As informações são do Portal G1.

Na noite da última quinta-feira (26), a criança foi encaminhada ao hospital em estado grave. Na Santa Casa, em Campo Grande-MS, os profissionais de saúde suspeitaram da versão apresentada pelo casal, já que a bebê apresentava diversas fraturas. Entre marcas recentes e mais antigas de agressão, a vítima ainda foi diagnosticada com problemas no fígado.

Na sequência, os médicos acionaram a Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e o Adolescente). Posteriormente, a polícia também foi informada do ocorrido para tomar as providências cabíveis.

Na tarde dessa terça-feira (2), o adolescente foi apreendido. Ele permanece em uma cela da delegacia do município de Nova Alvorada do Sul-MS, aguardando vaga em uma Unidade Educacional de Internação (Unei).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante as investigações, após a instauração do inquérito, a Polícia civil identificou uma foto que teria sido postada no perfil do WhatsApp da mãe, onde a bebê aparece com uma fita isolante preta na boca. Na legenda, a mãe escreveu: “Quando você deixa a filha com o pai”.

O adolescente deverá responder pelos atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio e tortura.