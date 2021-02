Adolescente apaixonada pelo enteado ajuda a assassinar a mãe e irmã mais nova

PUBLICIDADE

De acordo com a Polícia Civil de Pompeia, no interior de São Paulo, uma adolescente de 16 anos suspeita de ajudar no assassinato da mãe e da irmã de 9 anos estaria apaixonada pelo padrasto.

“Ela [a adolescente] tinha problemas com a mãe. Ela não gostava da mãe, conforme relatou. Aí ficou apaixonada pelo cara [padrasto] e combinaram de matar a mãe”, disse ao G1 o delegado Cláudio Anunciato Filho.

O padrasto, Fabrício Buim Arena Belinato, 36 anos, e a enteada mantinham um relacionamento desde 2019, dizem as autoridades.

Os corpos de Cristiane Pedroso dos Santos Arena, 34 anos, e da filha Karoline Vitória dos Santos Guimarães, 9 anos, foram encontrados no dia 2 de fevereiro, depois de quase dois meses. Os restos mortais foram localizados enterrados no quintal da casa onde moravam, sob um contrapiso de concreto.

A adolescente foi detida no dia em que os corpos foram achados pela polícia. Já o homem foi capturado na segunda-feira (8), em Campo Grande.

Ele foi transferido para Marília na noite de terça (9), para a penitenciária Álvaro de Carvalho. De acordo com a polícia, o homem afirmou que matou a mulher com um golpe de faca, em suposta legítima defesa. Já a criança foi asfixiada quase um mês depois porque ela estaria questionando a ausência da mãe. As vítimas foram enterradas em 3 de fevereiro, no Cemitério de Pompeia.