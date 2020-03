Acusado de torturar e matar sobrinha de seis anos vai a júri popular em Planaltina de Goiás

PUBLICIDADE 

Um jovem de 20 anos acusado de torturar e matar a sobrinha de 6 anos, em Planaltina de Goiás, será julgado por um júri popular. Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), a menina levou chutes na cabeça e tórax após ficar trancada com fome e conseguir fugir para pedir ajuda a vizinhos.

De acordo com os autos, a defesa requereu a desclassificação dos crimes de homicídio qualificado e tortura para o crime de maus tratos qualificado, alegando a “ausência de provas” e que o acusado “nunca teve a intenção de matar ou torturar”.

A decisão de mandar o jovem a júri popular é do juiz Carlos Gustavo de Morais. O crime aconteceu no dia 29 de maio de 2019. Na época, o acusado mantinha união estável com a tia da vítima, uma adolescente de 17 anos, e juntos tinham a guarda menina, de 7 anos e de três irmãos, entre 1, 3 e 9 anos, uma vez que os pais estavam presos.

Mesmo o acusado negando as acusações e acusando a companheira dele pelas agressões, o juiz considerou que há indícios suficientes de autoria para a decisão de pronúncia, como o depoimento dos vizinhos e da conselheira tutelar, que posteriormente conversou com os irmãos da vítima.